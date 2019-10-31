شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: مطلوب في لبنان حكومة مستقلة وتغيير النظام غير مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع ، أن "الثورة التي قامت في لبنان كانت ولا تزال وستبقى ثورة لبنانيّة خالصة نشأت بشكل عفوي تلقائي وهي الآن بصدد أن تفرز بعض القيادات من صفوفها".

وشدد جعجع، فى مقابلة مع صحيفة "الإتحاد" – الإماراتيّة ينشر غداً، على أن "استقالة الحكومة ليست هدفاً بحد ذاتها وإنما خطوة أولى باتجاه تصحيح المسار القائم في لبنان والذي أدى إلى ما نشهده من ظروف إقتصاديّة – ماليّة – معيشيّة صعبة جداً دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع"، مشيراً إلى أن "الخطوة الوحيدة القادرة على تصحيح هذا المسار في الوقت الراهن هي تشكيل حكومة مختلفة تماماً عن سابقاتها وألا تكون مشكّلة من الأكثريّة النيابيّة الموجودة وإنما أن تضم أوجه جديدة مستقلّة كل الإستقلال وهذا الطرح ليس وليدة اليوم وإنما كنا قد طرحناه خلال اللقاء الإقتصادي في بعبدا.

ودعا جعجع إلى "الذهاب باتجاه الخطوات العمليّة المطلوبة لمعالجة الأوضاع الناشئة على الصعد الإقتصاديّة والمعيشيّة والإجتماعيّة"، معتبراً أن "التغيير في المؤسسات الدستوريّة ككل دفعة واحدة ممكن أن يكون مغامرة كبيرة جداً جداً في الوقت الحاضر ويمكن ألا تعطي النتيجة التي يتمناها الناس لذا يجب وضع الجهد في تشكيل حكومة مستقلّة عن التركيبة السياسيّة الحاليّة لتبدأ بالعمل فوراً على انتشال لبنان من الواقع الذي يتخبط فيه".

ورأى جعجع ، أن "مسألة تغيير النظام اللبناني ليست مطروحة في الوقت الراهن بقدر ما هو مطروح حل المسأئل الإقتصاديّة – الماليّة – المعيشيّة".

Advertisements

وطالب الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة بالعمل "على توقيف كل من أقدم على الإعتداء على المتظاهرين باعتبار انه لا يجوز أن يُترك هذا التسيّب الحاصل على ما هو عليه ماذا وإلا تكون الدولة تشجّع الناس على الإعتداء على بعضها البعض، وما ستظهره التحقيقات بطبيعة الحال سيؤثر على الأحزاب التي كانت وراء هذا الإعتداء".

وعن مسألة كشف السريّة المصرفيّة عن حسابات السياسين، لفت جعجع إلى أن "هذه الخطوة لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة وهي مضيعة للوقت ففي لبنان معلوم للجميع من يسرق ومن لا يسرق من دون قضاء أو محاكمات حتى لذا يجب الذهاب بشكل مباشر إلى إقصاء هؤلاء عن السلطة".

ورداً على الإتهامات بأن حزب "القوّات اللبنانيّة" وهو شخصياً بتمويل وتحريك الثورة، قال جعجع: "ليس لدى الفريق الآخر أي شيء لإتهام "القوّات اللبنانيّة" به اليوم سوى شعارهم الشهير "إمبريالي صهيوني إستعماري" لذا نراهم يقومون بما يقومون به ويا ليت نسمعهم يتهموننا بشيء جدّي مرتبط بالفساد فيما نحن لدينا أشياء وأشياء آنيّة وحقيقيّة وملموسة لنقولها عنهم في هذا الإطار".

وختم جعجع ، متوجهاً إلى الشعب العربي بالقول: "إن الشعب اللبناني انتفض في كل مكان من طرابلس حتى النبطيّة وصور ومن الساحل بيروت إلى الداخل بعلبك الهرمل، من كل المناطق ومن كل الطوائف، وذلك لانه شعر بازمة خانقة اقتصادية، الشعب اللبناني شعب حي لذا اتمنى من كل الشعوب العربية ألا تنسى الشعب اللبناني في أي لحظة من اللحظات أو تعمل على مساعدته كل حسب قدرته في المجال الذي تتيح له الظروف فيه لمساعدة الشعب اللبناني".