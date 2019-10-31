شكرا لقرائتكم خبر عن طهران : السعودية أفرجت عن 19 صيادا إيرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن مسؤول إيراني، قوله، اليوم، الخميس، إن السعودية أفرجت عن 19 صيادا إيرانيا، احتجزهم خفر سواحل المملكة قبل نحو عشرة أشهر، وذلك بعد محادثات بين الخصمين الإقليميين.

وذكرت الوكالة، نقلا عن المسؤول بوزارة الخارجية الإيراني، علي أصغر عربلو أن طاقمي قاربي صيد تعرضا للاحتجاز بشكل منفصل عندما "أجبر الطقس السيء القاربين على دخول المياه الإقليمية السعودية"، وعربلو رئيس مكتب وزارة الخارجية في إقليم بوشهر بجنوب إيران.

واحتجز خفر السواحل السعودي أحد قاربي الصيد وعلى متنه 11 بحارا يوم 31 ديسمبر 2018، واحتجز القارب الآخر الذي يحمل طاقما من ثمانية أفراد يوم 31 يناير 2019.

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وتصاعد التوتر بين إيران والسعودية في السنوات القليلة الماضية، ويدعم البلدان قوى متناحرة في حروب في أنحاء الشرق الأوسط، عادة ما تكون ذات أبعاد طائفية.

وقال عربلو ، إن الصيادين الذين جرى إطلاق سراحهم في صحة جيدة وعادوا إلى ميناء روستامي بمنطقة تنكستان في إقليم بوشهر.

ولم يتسن الاتصال بالسلطات السعودية للحصول على تعليق، وقطعت المملكة كل العلاقات مع إيران في 2016.