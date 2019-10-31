شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : الانتخابات الفلسطينية خطوة ضرورية لإنهاء الانقسام والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك، خلال لقاء أبو الغيط، اليوم الخميس، مع عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الفلسطينية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأعرب "أبو الغيط"، خلال اللقاء، عن تطلعه إلى قيام كافة الفصائل الفلسطينية بالتجاوب بشكل إيجابى مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التى طالما أخرت إجراءها فى السابق.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، التى كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" قد أعلن عن قرار بإجرائها خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى.
وأضاف المصدر، أن "أبو الغيط" استمع لشرح مفصل قدمه عزام الأحمد حول مبادرة الرئيس أبومازن بإجراء الانتخابات فى كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط : الانتخابات الفلسطينية خطوة ضرورية لإنهاء الانقسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.