شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : الانتخابات الفلسطينية خطوة ضرورية لإنهاء الانقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، على الأهمية الكبيرة التى تمثلها الانتخابات الفلسطينية كخطوة ضرورية لإنهاء الانقسام المستمر منذ 13 عاماً، والذى يكلف الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية الكثير .

جاء ذلك، خلال لقاء أبو الغيط، اليوم الخميس، مع عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الفلسطينية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأعرب "أبو الغيط"، خلال اللقاء، عن تطلعه إلى قيام كافة الفصائل الفلسطينية بالتجاوب بشكل إيجابى مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التى طالما أخرت إجراءها فى السابق.

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وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، التى كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" قد أعلن عن قرار بإجرائها خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى.

وأضاف المصدر، أن "أبو الغيط" استمع لشرح مفصل قدمه عزام الأحمد حول مبادرة الرئيس أبومازن بإجراء الانتخابات فى كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،