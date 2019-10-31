تيار المستقبل: سلمية الانتفاضة اللبنانية مستمرة رغم "محاولات الإساءة إليها

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وأكد المكتب السياسى لتيار المستقبل، فى ختام الاجتماع الذى عقده اليوم برئاسة الحريرى، أن الحراك الشعبى الذى يشهده لبنان فى كافة المناطق، قوامه الهوية الوطنية، ونجح فى تجاوز الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء.
وطالب تيار المستقبل، جميع أعضائه ومناصريه وداعميه، فى جميع أنحاء لبنان، بالتجاوب مع نداءات الحريري، بتجنب محاولات الاستفزاز والامتناع التام عن إغلاق الطرق، والتعاون الكامل مع الجيش والقوى الأمنية فى المحافظة على الهدوء والانتظام العام.
وأضاف: "إن تيار المستقبل يتطلع للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية التى حققها الشباب اللبنانى فى كل الساحات، ويتوقف أمام الدور الاستثنائى والمميز الذى اضطلعت به فتيات ونساء لبنان فى تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة فى الحراك الشعبى".
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجارى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
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