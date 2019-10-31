شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية السودانية تشكل لجنة لمعالجة أوضاع المفصولين تعسفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، قرارًا بتكوين لجنة لمعالجة أوضاع المفصولين تعسفيًا من الدبلوماسيين والإداريين فى وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، إن القرار صدر بناء على نص في الوثيقة الدستورية خاص بتسوية أوضاع المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية أو العسكرية.

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ويرأس اللجنة السفير صديق عبد العزيز عبد الله، وكيل وزارة الخارجية، وتضم في عضويتها السفير عبد المنعم عثمان البيتي، مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية، نائبا الرئيس، والسفراء المتقاعدون الفاتح عبد الله يوسف عضوا وممثلا للمفصولين، عمر الشيخ الحسين عضوا، أبوزيد الحسن عضوا، إضافة إلى المنجد عبد الله محمد مدير شؤون العاملين، ممثلا لديوان شئون الخدمة عضوا.



وتتولى اللجنة حصر وجمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم منذ عام ۱۹۸۹، ودراستها وتقديم توصيات بشأنها لوزيرة الخارجية، خلال 3 أسابيع.