شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات روسية سعودية بشأن مشاريع تكنولوجيا "النانو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة روس نانو الروسية، أناتولى تشوبايس، أن الشركة تجرى مفاوضات حاليا مع المملكة العربية السعوديةبشأن مشاركة الجانب السعودى فى مشاريع لتكنولوجيا النانو.

وقال تشوبايس لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس: "نجرى مفاوضات مع شركائنا فى السعودية، ولا يمكننا كشف التفاصيل الآن"، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات لا تزال فى مرحلة النقاش وهى مثيرة جدا للاهتمام.

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وأضاف: أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة اليوم ليست منفتحة على الاستثمارات فى روسيا باستثناء بعض الحالات.. للأسف ليس لدينا شركاء فى مجال تمويل مشروعات تكنولوجيا النانو، لا من أوروبا ولا من الولايات المتحدة، ولذلك نبدأ العمل النشط مع البدان العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية".