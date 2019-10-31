شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب لزهارى بوزيد رئيسا للمجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب اليوم الخميس، لزهارى بوزيد رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر بالإجماع وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة ليخلف بذلك رئيسة المجلس السابقة فافا بن زروقى. وقال بيان للمجلس إن انتخاب لزهارى يأتى طبقًا لأحكام المادة 13 من القانون المحدد لتشكيل المجلس الوطنى لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وإدارته.

وكان الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح قد أنهى يوم الثلاثاء الماضى، مهام لسيدة فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطنى لحقوق الإنسان وذلك بطلب منها.

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