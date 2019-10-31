الدفاع الجزائرية: ضبط مخبأ للأسلحة يحتوى على قذائف هاون وأسلحة ثقيلة

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وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها اليوم، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتمشيط بالحدود الجنوبية للقطاع العسكرى بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت قوات الجيش أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على رشاشين ثقيلين عيار 12.7 ملم، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و3 بنادق تكرارية وبندقية من نوع MAS-36 و3 بنادق نصف آلية من نوع سمينوف و1 بندقية صيد و6 ماسورة لراجمة الصواريخ عيار 123 ملمو ماسورتين لرشاشين ثقيلين عيار 14.5 و23 ملم".
وأضاف البيان، أن المخبأ يحتوى أيضًا على 3 قذائف صاروخية و12 قذيفة هاون عيار 82 ملم بالإضافة إلى 1060 طلقة من مختلف العيارات و (576) صمامة وخزينة ذخيرة لبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف.
وأكد البيان، أن هذه العملية التى تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا وتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش على الحدود فى الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أى محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد.
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