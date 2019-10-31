حمدوك يدعو إلى تذليل العقبات أمام الاستثمارات الكويتية بالسودان

الخرطوم / الخليج 365

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إلى تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الكويتية في البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه السفير الكويتي لدى الخرطوم بسام محمد القبيتي، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأكد حمدوك، متانة العلاقات السودانية ـ الكويتية عبر الحقب التاريخية.

من جهته، نقل القبيتي، لحمدوك، رسالة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر بن مبارك، التي تضمنت تحياته، ودعم الكويت الدائم لقضايا السودان، وكل ما يهم مصلحة البلدين.

Advertisements

وأوضح القبيتي، وفق المصدر نفسه، أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية المستمرة في المجالات كافة، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، وأهمية تبادل الزيارات واستمرار العلاقات بين الدولتين".

يشار أن الكويت تستثمر ما قيمته 13 مليار دولار في السودان، موزعة على قطاعات الاتصالات، والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية، والمصارف، والعقارات، وفقا لبيانات سودانية رسمية.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.