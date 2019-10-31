ليبيا.. استقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن وزير التعليم بحكومة "الوفاق" الليبية، عثمان عبد الجليل، استقالته من منصبه، على خلفية تقسيم الوزارة إلى وزارتين، إحداهما للتعليم العام والأخرى للتعليم العالي.

تصريحات عبد الجليل، جاءت الخميس، خلال مشاركته في اجتماع مشترك مع وزير الحكم المحلي، بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، تابعته الخليج 365.

وقال عبد الجليل، إن استقالته تأتي على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بإعادة هيكلة وزارة التعليم، وتقسيمها إلى وزارتين.

ووفق مراسل الخليج 365، فإن استقالة عبد الجليل تأتي بعد أيام من تظاهرات للمعلمين والمعلمات أمام مقر المجلس الرئاسي، تطالب بزيادة رواتبهم وتغيير وزير التعليم.

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