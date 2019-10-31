وليد عبد الله / الخليج 365
أعلن وزير التعليم بحكومة "الوفاق" الليبية، عثمان عبد الجليل، استقالته من منصبه، على خلفية تقسيم الوزارة إلى وزارتين، إحداهما للتعليم العام والأخرى للتعليم العالي.
تصريحات عبد الجليل، جاءت الخميس، خلال مشاركته في اجتماع مشترك مع وزير الحكم المحلي، بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، تابعته الخليج 365.
وقال عبد الجليل، إن استقالته تأتي على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بإعادة هيكلة وزارة التعليم، وتقسيمها إلى وزارتين.
ووفق مراسل الخليج 365، فإن استقالة عبد الجليل تأتي بعد أيام من تظاهرات للمعلمين والمعلمات أمام مقر المجلس الرئاسي، تطالب بزيادة رواتبهم وتغيير وزير التعليم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. استقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.