اليمن.. قتلى وجرحى في اشتباكات شمالي الضالع

شكري حسين / الخليج 365

صدت القوات الحكومية اليمنية، الخميس، هجوما عنيفا شنه الحوثيون على مواقعها، شمالي محافظة الضالع، ما خلف عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المهاجمين، بحسب مصدر محلي.

وقال عضو الفريق الإعلامي لجبهات الضالع (جنوب) مرزوق الصيادي، للأناضول، إن هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي صباحا، على مواقع سيطرة القوات المشتركة في منطقة فاخر، وتحديدا قرى باب غلق، وحبيل العبدي، وجبل عثمان، في محاولة للسيطرة عليها.

وأضاف أن "القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم رغم كثافة عدد المهاجمين، الذين سقط عشرات منهم (دون تحديد عدد) قتلى وجرحى".

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ولم يتحدث المصدر عن الخسائر التي قد تكون لحقت بالقوات الحكومية.

وتابع الصيادي، أن المواجهات مستمرة منذ الفجر حتى الساعة 13:30 ت.غ، مشيرا أن القوات المشتركة المكونة من اللواءين "30 مدرع"، و"الخامس قوات خاصة"، و"قوات الحزام الأمني"، و"قوات المقاومة الجنوبية"، كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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