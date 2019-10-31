قالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية إن طائرات حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، استهدف مواقع مدنية بطرابلس، قرب الجسر الحديدي بطريق المطار.
وأضافت قوات الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن القصف خلف أضرار@ا واسعة في المنازل وإصابات متفاوتة في صفوف ثلاث عائلات (من دون تحديد أعدادهم).
ووفق مراسل الخليج 365 فإن القصف جاء بعد ساعات من قصف طيران حربي تابع لحفتر مقر القوة المتحركة التابعة للوفاق بجنزور غربي طرابلس.
وأضاف المصدر نفسه بأن سماء العاصمة طرابلس شهدت، الأربعاء، تحليقا للطيران الحربي مع استمرار الهدوء بمحور القتال بضواحي طرابلس.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن تلك الاتهامات.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوفاق" الليبية: طيران حفتر يستهدف مواقع مدنية بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.