حزب الله: استقالة الحريري ستُسهم بهدر الوقت المتاح للإصلاحات‎

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أنّ استقالة حكومة سعد الحريري، "ستُسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات وإقرار موازنة 2020".
وأشارت في بيان أنّ "الوضع الحالي يفرض على القوى السياسيّة كافّة أن تتحمّل المسؤوليّة لما قد ينجم من تداعيات استقالة الحكومة".
وأبدت الكتلة أملها في "أن تسلك الاستشارات النيابيّة مسارها الطبيعي من أجل الشروع في تأليف حكومة قادرة على النهوض في المهام المطلوبة منها لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي والتصدر لمفلات الفساد والفاسدين".
ودعت حاكميّة المصرف المركزي إلى "اتخاذ الإجراءات الضروريّة الضامنة لعدم تفلّت الوضع الاقتصادي في البلاد".
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشهد لبنان احتجاجات رافضة لمشروع حكومي يزيد الضرائب على المواطنين في موازنة العام 2020.
ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة، ولا سيما المصرفية والتعليمية.
وإثر ذلك قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، الثلاثاء، استجابة لمطالب المحتجين الذين طالبوا باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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