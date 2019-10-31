وزير لبناني يطلب بدفع بطاقات شحن الهاتف بالليرة بدل الدولار

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365



قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، إن مدفوعات قيم بطاقات الشحن للهواتف الخلوي يجب أن تتم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأمريكي.



وذكر بطيش في تصريح لقناة (إم تي في)، إن قانون البلاد يلزم بدفع سعر بطاقات الشحن بالعملة المحلية، مشيرا أن موضوع التسعير هو بيد وزارة الاتصالات.

ويعيش لبنان، على وقع تراجع في سعر صرف العملية المحلية في الأسواق خارج المصارف الرسمية والبنك المركزي، وسط تذبذب في وفرة العملة الأجنبية.



وشهدت الأسواق اللبنانية زيادة في أسعار السلع، لا سيما سعر بطاقة شحن الهاتف الخليوي، حيث قامت بعد المتاجر برفع السعر بنسبة 25 بالمئة.



وأعلنت شركة "ألفا" التي تديرها شركة أوراسكوم للإتصالات في بيان، أن "الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها (التشريج) ما تزال على حالها".



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وشركة "ألفا" هي واحدة من شركين تسيطران على قطاع الخليوي (الموبايل) في لبنان.



في سياق متصل، قال الوزير اللبناني، إن الوزارة سجلت 20 محضر ضبط في الأيام الثلاثة الماضية بحق المخالفين في رفع الأسعار، في ظل الاحتجاجات التي تمرّ بها البلاد.



وقال: "الوزارة تتابع ما يحصل في الأسواق، ونتفهم صرخة الناس والمراقبون لم يتمكنوا من التحرك في الأيام الثلاثة الأولى (للانتفاضة)".



وفيما تراجعت حدة التظاهرات مساء الثلاثاء، عقب استقالة الحكومة اللبنانية، إلاّ إنها عادت واندلعت مساء الأربعاء، بعد وقوع مواجهات بين متظاهرين في منطقة العبدة في قضاء عكار شمال لبنان، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط رموز السلطة كافة، وليس فقط الحكومة، إضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.