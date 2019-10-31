مصدر سياسي: الرئيس العراقي قد يدعو لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

بغداد (العراق)/ نازا محمد/ الخليج 365

أفاد مصدر سياسي مطلع، بأن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح قد يدعو خلال خطاب سيلقيه في وقت لاحق الخميس إلى إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المنتظر أن يلقي صالح خطابا متلفزا في تمام الساعة الخامسة عصر الخميس بتوقيت بغداد (14:00 تغ).



ووفق تسريبات حصلت عليها الخليج 365 من المصدر السياسي نفسه الذي طلب عدم الافصاح عن هويته لاسباب شخصية، فإن صالح عقد اجتماعا الخميس مع 10 قادة سياسيين في البلاد بينهم زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي.



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وأضاف المصدر أن الاجتماع خلص إلى إجراء التعديلات الدستورية اللازمة، وتعديل قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة.



وتابع بالقول، تضمنت القرارات أيضا "تقديم إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن، وحماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين، وأن كل التغييرات الحكومية وغيرها ممكنة ومقبولة ولكن تحت الغطاء الدستوري القانوني".



وتأتي هذه القرارات المرتقبة التي تحدث عنها المصدر في مسعى لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد خلال اكتوبر/ تشرين الاول الجاري والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.