"اشتية" يبحث مع "تيكا" دعم عدد من المشاريع التنموية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الخميس، مع منسق برامج وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في فلسطين أحمد رفيق كايا، سبل التعاون المشترك ودعم عدد من المشاريع التنموية في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء "اشتية" بوفد من وكالة تيكا في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء وصل وكالة الخليج 365.

وبحث رئيس الوزراء مع منسق "تيكا"، إمكانية توفير دعم تركي لإنشاء جامعة التدريب المهني والعلوم التطبيقية في فلسطين، وإنشاء قرية حرفية تخدم قطاع السياحة، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على "متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين"، مشيدا بالدعم التركي المستمر لفلسطين، لا سيما إقامة العديد من المشاريع التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.