إسرائيل: إطلاق نار باتجاه طائرة مسيّرة فوق لبنان دون إصابتها

القدس-بيروت/عبد الرؤوف أرناؤوط-بلال البقيلي/الخليج 365-
قال الجيش الإسرائيلي، إن نيران لبنانية، أطلقت على طائرة اسرائيلية، مسيّرة في الأجواء اللبنانية دون إسقاطها.
وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" تم رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار، الطائرة لم تصب".
ولم يذكر الجيش أسباب تحليق الطائرة المسيّرة في الأجواء اللبنانية.
وفي لبنان، قالت وسائل إعلام محلية، إن الطائرة سقطت بفعل النيران التي أطلقت تجاهها.وأشارت وكالة الأنباء الللبنانية (رسمية) إلى إن طائرة استطلاع إسرائيلية، كانت تحلق فوق بلدات: تول، جبشيت، الدوير وحاروف في قضاء النبطية (جنوب).
وأفادت قناة أل بي سي اللبنانية (خاصة) أن أصوات انفجارات سُمعت في القرى والبلدات المحيطة في منطقة سقوط الطائرة.
بدورها، نشرت قناة أن بي أن اللبنانية التابعة لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه برى، مقطع فيديو يظهر احتراق جسم قبل أن ينفجر.
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