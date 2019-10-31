مقتل 5 مدنيين في غارات روسية على "إدلب"

إدلب/ الخليج 365

قتل 5 مدنيين، بينهم طفلان، جراء هجمات شنتها مقاتلات روسية على أماكن سكنية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن قوات النظام السوري وروسيا شنت الخميس، هجمات برية وجوية على قرى تقع ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وكشف مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية أن مقاتلات روسية قصفت بلدة "كفرنبل" وقرى "فطيرة" و"دركوش" و"حاس" في إدلب، وقرية "كبينة" في اللاذقية.

مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء)، قال للأناضول، إن 5 مدنيين قتلوا جراء الغارات التي بدأت صباح الخميس، وازدادت في ساعات الظهر.

Advertisements

وأوضح أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 3 مدنيين في "كفرنبل"، بينهم طفلان، فضلًا عن مدنيين اثنين في "فطيرة" و"حاس".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.