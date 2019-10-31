وزير الداخلية التركي يستقبل رئيس وزراء قطر في أنقرة

أنقرة/ الخليج 365

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر آل ثاني والوفد المرافق له.

وجرى لقاء صويلو مع آل ثاني في مقر وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة، بعد استقبال رسمي للضيف القطري عند المدخل الرئيسي لمبنى الوزارة.

وعقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ألقى آل ثاني التحية لمنصة الاستقبال، ليبدأ بعد ذلك الإثنان، اجتماعهما الثنائي.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال آل ثاني، إن الزيارات المتبادلة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين.

وتابع قائلا: "اليوم سنوقع على اتفاقية تعاون حيال التدابير الأمنية المتخذة لتنظيم مونديال 2022 التي تستضيفها قطر، نريد أن نستفيد من خبرات تركيا، خاصة في مجال الأمن، وندرك أنكم ستقفون معنا خلال أيام المونديال".

وأضاف أن اتفاقية التعاون الأمني التي ستوقع اليوم، جاءت بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتابع قائلا: "أمن تركيا يعتبر أمننا، ونعمل استنادا إلى توصيات الأمير تميم الذي يحرص على تعزيز العلاقات مع تركيا أكثر، ونثمن مواقف تركيا دائما".

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وأشار إلى أن السياح القطريين في تركيا يشعرون بأمان كبير، لافتا إلى وجود نحو 180 ألف سائح حاليا في المناطق السياحية بتركيا.

وأوضح أن مواطني بلاده يدخلون الأراضي التركية دون الحاجة إلى تأشيرة الدخول.

من جانبه أعرب وزير الداخلية التركي عن امتنانه لاستضافة الوفد القطري في مقر وزارته، مبينا أن 44 ضابطا قطريا يتلقون تدريباتهم في تركيا في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

وعقب انتهاء اللقاء الثنائي، وقع الطرفان تفاهما حول التعاون في تنظيم الفعاليات الضخمة.

وبحسب التفاهم، ستقوم مديرية الأمن العام في تركيا، بتوفير الاحتياجات اللازمة للتدابير الأمنية التي ستتخذ أثناء مونديال 2022.

ويهدف التفاهم إلى تقاسم الخبرات الأمنية بين مؤسسات البلدين.

كما سترسل تركيا إلى قطر بموجب اتفاقية التعاون الأمني كوادر أمنية وعناصر من القوات الخاصة، مختصة في مكافحة الإرهاب والجرائم المنتظمة.



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