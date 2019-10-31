تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي الجنوبي"

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

كشف مصدر في فريق المشاورات التابع للحكومة اليمنية، عن تأجيل موعد توقيع الاتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الذي كان مقررا، الخميس.

ولم يوضح المصدر الحكومي للأناضول، سبب تأجيل توقيع الاتفاق أو موعده الجديد.

والخميس، أكد عضو فريق المشاورات عن "المجلس الانتقالي" عدنان الكاف، عبر تغريدة، أن التوقيع سيتم خلال ساعات في العاصمة السعودية الرياض، معتبرا أنه انتصار للجنوب وأبنائه.



مصدر مطلع أعاد سبب تأجيل توقيع ما اصطلح على تسميته "اتفاق الرياض"، إلى الأحداث الأخيرة في محافظتي سقطرى وأبين جنوبي اليمن.

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ورجح المصدر المطلع للأناضول أن يكون تصعيد مسلحي "الانتقالي" في سقطرى، الأربعاء، والمواجهات بين قوات الجيش و"المجلس الانتقالي" في مدينة أحور بمحافظة أبين، الخميس، قد أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه الخميس الماضي.والثلاثاء الماضي، قال عضو في فريق المشاورات التابع للحكومة، إنه سيتم التوقيع في الرياض، الخميس، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورعاية القيادة السعودية.

ومساء الأربعاء، منح رمزي محروس، محافظ أرخبيل سقطرى، المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، ساعات لرفع اعتصامهم أمام مقر المحافظة، بالتزامن مع إعلان الإمارات عودة قواتها من محافظة عدن، بعد تسليمها للقوات السعودية واليمنية.

واليوم، سيطرت القوات الحكومية على مدينة أحور في محافظة أبين، بعد مواجهات مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي.



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