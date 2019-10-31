أحسن هدف في أمم إفريقيا لمحرز بامتحان فيزياء بالجزائر

الجزائر / عباس ميموني / الخليج 365

اختار مدرس فيزياء جزائري، أحسن هدف في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، الذي وقعه نجم المنتخب وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز ضد نيجيريا، موضوعًا لامتحان تلاميذ قسمه في المرحلة الثانوية.

وتناقلت وسائل إعلام محلية وثيقة الفرض (الامتحان التمهيدي)، الصادر عن مدرس مادة الفيزياء بثانوية زايدي محمد-آيت لعزيز بمحافظة البويرة (جنوب العاصمة).

ووجه موضوع الامتحان لتلاميذ السنة الثانية ثانوي (الطور الثالث قبل الالتحاق بالجامعة)، تخصص العلوم التجريبية.

وتضمن الامتحان صورة للمخالفة المباشرة، التي سجلها رياض محرز في الدقيقة 94 (الأخيرة) لمباراة نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم المقامة بمصر الصيف الماضي، وسمحت للخضر ببلوغ النهائي.

وانطلق الاختبار من كون اللاعب سدد الكرة من مسافة 21 مترًا، بسرعة ابتدائية قدرها 75 كم/ساعة واستقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس النيجري دانييل كيبيي.

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وطلب المدرس من تلاميذه تحديد سرعة تجاوز الكرة لخط المرمى بإهمال مقاومة الهواء، وإيجاد قوة الاحتكاك باعتماد قوانين ومعادلات فيزيائية.

واختير هدف محرز الأفضل في دورة أمم إفريقيا، وأثار فرحة عارمة للجزائريين الذين خرجوا للشوارع للاحتفال به وببلوغ النهائي حيث واجه السنغال، وتوج محاربو الصحراء بهذه البطولة للمرة الثانية في تاريخهم بعد عام 1990.

وقال رياض محرز، في حواراته المتكررة منذ التتويج بكأس أمم إفريقيا، إن هدفه ضد نيجيريا يظل الأفضل في مشواره الكروي.

ومحرز هو القائد الحالي للمنتخب الجزائري، ويلعب في صفوف نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، ونال سنة 2016، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب في إفريقيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.