إلغاء اشتراط موافقة ولي الأمر لتقديم الخدمات الصحية للمرأة

صحيفة الخليج الالكترونية قالت مصادر إن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أصدر قراراً ألغى بموجبه شرط موافقة ولي أمر المرأة البالغة العاقلة، عند تقدمها للحصول على الخدمات الصحية. وأوضحت المصادر أن تعميماً لإدارات الشؤون الصحية بالمناطق المختلفة شدد على عدم اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية. وأبانت أن القرار أشار إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية بأن “تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أو امرأة، أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي”. انشر الخبر :

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