إغلاق 24 محلاً بأحد رفيدة

ابها أغلقت بلدية محافظة أحد رفيدة خلال الأسبوعين الماضيين 42 محلاً خلال جولاتها في حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية مؤخراً، وقد بلغت الجولات الميدانية 641 جولة التي قام بها المراقبيين الصحيين ومراقبي الأسواق، هذا بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف أكثر من 300 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام أو التي تعرضت لسوء في التخزين أو إنتهت صلاحيتها.

من جهته أوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي أن برنامج الرقابة والمتابعة مستمر وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة متواصلة في أعمالها الميدانية، وأضاف بأن الحملة تستهدف التأكّد من سريان شهادات العاملين الصحية، ومن مدى إلتزامهم بالإشتراطات اللازمة لممارسة النشاط للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك، داعياً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة على رقم البلاغات البلدية 940. انشر الخبر :

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