بلدية الشعف تضبط 85 كجم من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة

ابها

نفذت بلدية الشعف عدد من الجولات الرقابية على المنشأت الصحية وضبطت خلال الجولة عدد من المخالفات الصحية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية. واستهدفت هذه الأنشطة التي تقدمها للعملاء على محلات التموينات والمطاعم، ضمن حملة رقابية مكثفة .

وأوضح رئيس بلدية الشعف الفرعية محمد عبدالله الجفالي إن البلدية تُكثّف نشاطها الرقابي في كافة المواقع السكنية والأسواق بواسطة فرقها الرقابية المخصصة لذلك، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإشعار العديد من محلات التموينات بالمراجعة وعدد من المخالفات كما تم مصادرة 70 كيلو من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك عدد من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وتم انذار عدد من المحلات التي تستوجب الإنذار وذلك لحين تصحيح الوضع المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.