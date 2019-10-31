بمناسبة تقاعدهم.. مستشفى الزلفي يكرم احمد الفرهود و ناصر الذييب

صحيفة الخليج الإلكترونية كرم مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، الموظفين ناصر بن محمد الذييب واحمد بن عبدالله الفرهود، وذلك بمناسبة تقاعدهم عن العمل .

ومن جانب آخر قام منسوبي إدارة التموين الطبي وقسم مراقبة المخزون بالمستشفى بتكريم زملائهم بهذه المناسبه وذاك بتقديم دروع تذكاريه وهدايا متنوعة قدمها نيابة عنهم مدير إدارة التموين الطبي الأخصائي حمدان بن عبدالله الزنيدي وقد تخلل هذه المناسبة إقامة مأدبة عشاء على شرف المتقاعدين .

وقد عبر “الذييب” و”الفرهود” عن سعادتهم بهذا الحفل و التكريم و المبادره الجميلة التي تنم عن روح الإخاء والوفاء وقدما شكرهم لإدارة المستشفى ولزملائهم بإدارة التموين الطبي ومراقبه المخزون مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد يكرم ناصر الذييب Advertisements مدير إدارة التموين الطبي الأخصائي حمدان بن عبدالله الزنيدي يكرم ناصر الذييب مدير إدارة التموين الطبي الأخصائي حمدان بن عبدالله الزنيدي يكرم احمد الفرهود انشر الخبر :

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