مُسرب معلومات سكن البغدادي: يحمل جنسية عربية ويحصل على 25 مليون دولار مكافأة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم عملية تصفية أبو بكر البغدادي

قرر الشاب في لحظة انفرد فيها مع نفسه، الانتقام من تنظيم «داعش» الإرهابي بعد قتل التنظيم لأحد أقاربه، وبناء عليه قدم للأمريكيين معلومات تفصيلية عن تصميم غرف المجمع السكني الذي كان يحتمي فيه البغدادي وهاجمته فيما بعد «قوة دلتا» فجر السبت الماضي.

وحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء، فإن مسرب المعلومات الذي يحمل جنسية عربية لم يكشف عنها، ينتمي إلى التنظيم الإرهابي، وتم إخراجه برفقة عائلته من محافظة إدلب بعد قتل البغدادي بيومين، ومن المتوقع تسليمه الجائزة الموضوعة لقاء معلومات تكفل اعتقال أو قتل البغدادي البالغ 48 سنة، وقيمتها 25 مليون دولار، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون إن المنشق «الداعشي» تم زرعه في بادئ الأمر على يد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والتي سلمت إدارة ملفه إلى الاستخبارات الأمريكية، فأجرت فحصاً دقيقاً استمر أسابيع للتأكد من خلفية مسرب المعلومات.

بعدها بدأت جهود لجمع المعلومات الاستخباراتية حول البغدادي منذ الصيف الماضي، إلا أن الإنجاز الحقيقي بدأ الشهر الماضي بعد معلومات قدمها مسرب المعلومات، وسمحت بوجود فرصة لتنفيذ العملية.

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وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، صرح لشبكة NBC التلفزيونية الأمريكية بأن المخبر ساعد الأمريكيين على الدخول إلى المجمع السكني، والوصول إلى متعلقات البغدادي الشخصية، بما في ذلك ملابسه الداخلية، والتي استخدمت لإجراء اختبار DNA للتأكد من وجوده بالمجمع السكني.

وقال أحد المسؤولين المطلعين بشأن مسرب المعلومات، إن الرجل كان مساعداً موثوقاً به كلف بتقديم الخدمات اللوجستية، وساعد البغدادي على الانتقال بين البيوت الآمنة في منطقة إدلب قبل الانتقال إلى المجمع حيث لقي مصرعه مع «دواعش» آخرين.

وأهم ما قدمه مسرب المعلومات للاستخبارات الأمريكية من معلومات عن البغدادي، بأنه كان يتنقل دائماً وهو يرتدي حزاماً ناسفاً حتى يفجر نفسه فيما لو تمت محاصرته في مكان ما، كما كشف المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أن مسرب المعلومات كان موثوقاً من طرف البغدادي، إلى درجة أنه رافق عائلة البغدادي للحصول على الرعاية الصحية.

وأضاف المسؤولون أنه تم فحص خلفية مسرب المعلومات جيداً حتى لا تتكرر كارثة 2009 بمدينة خوست في أفغانستان، عندما قام مخبر أردني وعد بتقديم معلومات عن زعماء القاعدة، بتفجير نفسه خلال لقاء مع عناصر استخباراتية، فقتل 7 عملاء استخبارات أمريكيين، إضافة إلى ضابط أردني رفيع وسائق أفغاني.