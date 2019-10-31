البابا فرانسيس والعراق.. رسالة إلى الشعب وأخرى إلى الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty البابا فرانسيس طالب الحكومة بالاستماع إلى صوت الشعب

وقال البابا في تصريحات نقلها موقع "فاتيكان نيوز": "بينما أعرب عن تعازي للضحايا وتقربي من أسرهم والجرحى، أدعو السلطات إلى الاستماع إلى صرخة الناس الذين يطلبون حياة كريمة وسلمية".

وتابع: "أحث جميع العراقيين، إلى جانب من المجتمع الدولي، على مواصلة طريق الحوار والمصالحة، والبحث عن الحلول المناسبة لتحديات البلد ومشاكله".

وأكد البابا فرانسيس أن صلواته مستمرة "حتى يجد هذا الشعب المعذب السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الحرب والعنف".

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والأربعاء قتل متظاهران على يد قوات الأمن العراقية، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رأسيهما، في محاولة لمنع المحتجين من دخول المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد.

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الحريري يعلن الاصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قائمة الاصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الائتلافية لنزع فتيل الأزمة. وتتضمن الإصلاحات إلغاء ضرائب جديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف. وكان مئات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من تدني مستويات المعيشة وزيادة البطالة، قد تدفقوا إلى الشوارع في وسط بيروت ومدن أخرى الأحد لليوم الرابع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. واندلعت الاحتجاجات جزئيا بسبب خطة لفرض ضرائب، على المكالمات عبر تطبيق "واتساب" وخدمات المراسلة الأخرى. وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد أشار إلى أنه قد يستقيل، إذا فشل شركاؤه في الحكومة المنقسمة في قبول الإصلاحات. بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO التوك توك...من مصدر إزعاج إلى "بطل الثورة" بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأصيب 175 شخصا مع تدفق محتجين من مختلف الطوائف والأعراق على وسط العاصمة، للتعبير عن الغضب من النخبة السياسية التي يرون أنها غارقة في الفساد، ومسؤولة عن المعاناة الاقتصادية واسعة النطاق.

وأخذت التجمعات ذات الطابع الاحتفالي في الشوارع منحى عنيفا مع حلول الليل، عندما حاولت مجموعة من المحتجين اقتحام جسر يقود إلى المنطقة الخضراء.

وفي حين بدا مصير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مجهولا، قال المتظاهرون إن إطاحته ليست كافية بعد 4 أسابيع من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا.

وانضمت عائلات من الطبقة المتوسطة مع أطفال إلى شبان من الأحياء الفقيرة أطلقوا على أنفسهم "الشباب الثوري"، في مجابهة الغاز المسيل للدموع والمتاريس في ساحة التحرير ببغداد.