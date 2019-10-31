شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يجتمع بكتل سياسية وأنباء عن الموافقة على انتخابات مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية، أن برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية اجتمع مع الكتل السياسية، وسط أنباء عن توافق على تعديلات دستورية وانتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس العراقى خطابا هاما فى ظل التوترات السياسية التى تشهدها البلاد، فى ظل التظاهرات الحاشدة التى تشهدها مناطق مختلفة حول البلاد، بسبب تفشى الفساد بين النخب السياسية وتردى الوضع الاقتصادى فى البلد النفطى، وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.

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وقتل على إثر تلك الاحتجاجات العشرات وأصيب المئات، كما قرر مجلس النواب العراقى إجراء تعديل دستورى خلال أربعة أشهر تحت ضغط من التظاهرات التى تشهدها البلاد.