شكرا لقرائتكم خبر عن وصول اللجنة الدستورية السورية إلى الأمم المتحدة بجنيف لبدء أعمال اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر
وتجتمع اللجنة الدستورية السورية، على مستوى جميع الأعضاء، اليوم الخميس، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر المشاركين والاقتراحات المتعلقة بسير العمل وتخطيطه، على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة المعنية بالصياغة والتى تتألف من 45 عضوا ( 15 عضوا من كل جهة ) مع بداية الأسبوع المقبل لتكون البداية العملية الحقيقية والخطوة الأولى نحو إعداد دستور سورى جديد أو إجراء تعديلات أو إصلاحات على الدستور الحالى.
يشار، إلى أنه تم أمس الأربعاء افتتاح أعمال اللجنة وألقى خلاله الرئيسين المشتركين للجنة من الحكومة والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسن، كلمات رسمت الخطوط العريضة لما سوف تستند إليه اللجنة فى عملها الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول اللجنة الدستورية السورية إلى الأمم المتحدة بجنيف لبدء أعمال اليوم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.