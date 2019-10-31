شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية: مازلنا ملتزمين بدعم الشرعية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عميد ركن عامر محمد الحسن، الناطق الرسمي باسم ، إن التزام السودان بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لا يزال قائماً، وفقاً لبرتوكول مشترك مع الدول العربية الداعمة للشرعية.

وأضح الحسن فى تصريحات نقلتها صحيفة "الصيح" السودانية، أن إنهاء مشاركة السودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مرتبط بتقييم الآليات المكلفة في الميدان، واتخاذ قرار على المستوى الإستراتيجي، وفقاً للتحالف المشترك بإعادة انتشار القوات سواء كان تعزيزاً أو سحباً.

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كما كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، عن ترتيبات تتعلق بمجاهدي الدفاع الشعبي وتوفيق أوضاعهم داخل القوات المسلحة، وفقاً لعمل تطوعي اختياري للذين تم استنفارهم في بعض المناطق، قائلًا: "البقية غير مستنفرين بالقوات المسلحة، وليس هناك التزام تجاههم".

وأوضح الحسن أن المستنفرين من مجاهدي الدفاع الشعبي، تتم معاملتهم معاملة منتسبي القوات المسلحة وفقاً لشروط الخدمة الطوعية للمجاهدين حسب قانون الدفاع الشعبي.

وأعلن اكتمال إجراءات مصابي ومفقودي وشهداء مجاهدي الدفاع الشعبي وفقاً لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة للحقوق والاستحقاقات شأنهم شأن بقية أفرادها، وأشار إلى حسم ملف مجاهدي الدفاع الشعبي بأنهم أفراد بالقوات المسلحة إلا من رفض.