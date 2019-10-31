شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ولوكسمبورج توقعان اتفاقية جديدة لتنظيم الخدمات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الكويت ولوكسمبورج ، بالأحرف الأولى ، اتفاقية جديدة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين، بهدف تعزيز حركة النقل الجوى وتشجيع التبادل التجارى بينهما.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوى بالإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية المهندس عماد الجلوى - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن الاتفاقية الجديدة تحل مكان أخرى وقعت بين البلدين في 28 يوليو 1993

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وأضاف الجلوي الذي ترأس وفد الكويت خلال توقيع الاتفاقية في لوكسمبورج، أن الاتفاقية تضمنت قواعد تشغيل شركات طيران الوطنية لدى كلا البلدين، وتبادل حقوق النقل وتسهيلات وامتيازات بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في مجال أمن وسلامة الطيران المدني.

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وأكد أن الاتفاقية تنسجم مع تحديث سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الأجواء، وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية إلى مطار الكويت الدولي؛ لتسهيل حركة الركاب والشحن الجوي.



وأشار الجلوي إلى أن الاتفاقية تعمل أيضا على ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات الدولية، من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية، بما سيؤدي إلى تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين، وتشجيع التبادل التجاري بينهما، والسعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين بين الجانبين.