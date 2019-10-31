- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يتقدم المصلين بصلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دعاء المصللين بصلاة الإستسقاء
وأمّ المصلين، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، الذى أوصى المصلين فى خطبته بتقوى الله عز وجل فى السر و العلن، والبعد عن المعاصى ما ظهر منها وما بطن.
دعاء المصللين بصلاة الإستسقاء
ودعا الشيخ بندر المسلمين، إلى التوبة والاستغفار والبعد عن المعاصى، والمحافظة على الصلاة والزكاة ورد المظالم إلى أهلها، وتجنب الفواحش والآثام والحذر من الربا وأكل الحرام، كما أوصاهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتضرع لله والإنابة إليه، والاستكانة بين يديه ودعوته خوفاً وطمعاً موقنين بالإجابة محسنين الظن به سبحانه والإكثار من الاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط من رحمته.
وفى ختام الخطبة، أوصى المصلين بقلب أرديتهم اقتداء بسنة نبينا محمد عند صلاة الاستسقاء، تفاؤلاً بتغير الحال إلى ماهو أحسن ، واستمطاراً لرحمة الله وفضله.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة المكرمة يتقدم المصلين بصلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.