شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يتقدم المصلين بصلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى جموع المصلين، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام، يتقدمهم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور وكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصورى، ووكيل الرئيس العام للشئون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، و ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



دعاء المصللين بصلاة الإستسقاء

وأمّ المصلين، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، الذى أوصى المصلين فى خطبته بتقوى الله عز وجل فى السر و العلن، والبعد عن المعاصى ما ظهر منها وما بطن.



دعاء المصللين بصلاة الإستسقاء

ودعا الشيخ بندر المسلمين، إلى التوبة والاستغفار والبعد عن المعاصى، والمحافظة على الصلاة والزكاة ورد المظالم إلى أهلها، وتجنب الفواحش والآثام والحذر من الربا وأكل الحرام، كما أوصاهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتضرع لله والإنابة إليه، والاستكانة بين يديه ودعوته خوفاً وطمعاً موقنين بالإجابة محسنين الظن به سبحانه والإكثار من الاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط من رحمته.

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وفى ختام الخطبة، أوصى المصلين بقلب أرديتهم اقتداء بسنة نبينا محمد عند صلاة الاستسقاء، تفاؤلاً بتغير الحال إلى ماهو أحسن ، واستمطاراً لرحمة الله وفضله.