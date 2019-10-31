شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز جراحة العظام فى عدن بدعم إماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعادت دولة الإمارات الأمل لمرضى العظام فى اليمن، فى تلقى العلاج المناسب، بعد أن دخل مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل فى مستشفى الجمهورية بعدن، الخدمة، عقب إعادة ترميم وإنشاء المركز تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى إطار خطة تأهيل وتجهيز وتطوير المستشفى.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حرصت دولة الإمارات عبر ذرعها الإنسانى "هيئة الهلال الأحمر"، على ترميم المركز بقسميه "الرجال والنساء" الذى يتسع لـ 112 سريرا، بما فى ذلك إنشاء غرفة للعمليات وغرفة إفاقة، و4 عيادات خارجية وغرفتين للأطباء والممرضين وغرفة الصيدلية، بالإضافة إلى تأثيثه بشكل كامل وتقديم سيارتين للإسعاف.

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وأكد الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمنى، أن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة لدعم القطاع الصحى اليمنى، على مستوى تأهيل البنية التحتية ودعم الآليات وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، مشيرا إلى أن المرفق الطبى المتخصص بجراحة العظام فى عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى.

وخلال مراسم افتتاح المركز التى حضرها ممثلون عن وزارة الصحة العامة، أشاد الدكتور أحمد سالم الجرباء رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمى، بالدعم الذى قدمته دولة الإمارات للمستشفى فى إطار حرصها الدائم على الشعب اليمنى.