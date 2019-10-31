شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز جراحة العظام فى عدن بدعم إماراتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حرصت دولة الإمارات عبر ذرعها الإنسانى "هيئة الهلال الأحمر"، على ترميم المركز بقسميه "الرجال والنساء" الذى يتسع لـ 112 سريرا، بما فى ذلك إنشاء غرفة للعمليات وغرفة إفاقة، و4 عيادات خارجية وغرفتين للأطباء والممرضين وغرفة الصيدلية، بالإضافة إلى تأثيثه بشكل كامل وتقديم سيارتين للإسعاف.
وأكد الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمنى، أن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة لدعم القطاع الصحى اليمنى، على مستوى تأهيل البنية التحتية ودعم الآليات وتزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات، مشيرا إلى أن المرفق الطبى المتخصص بجراحة العظام فى عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى.
وخلال مراسم افتتاح المركز التى حضرها ممثلون عن وزارة الصحة العامة، أشاد الدكتور أحمد سالم الجرباء رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمى، بالدعم الذى قدمته دولة الإمارات للمستشفى فى إطار حرصها الدائم على الشعب اليمنى.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مركز جراحة العظام فى عدن بدعم إماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.