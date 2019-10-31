شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعين 5 سفراء جدد فى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد، سفراء جدد فى كل من روسيا والجزائر وإيطاليا والأرجنتين وقطر. وحسب موقع روسيا اليوم، صدرت فى الصحيفة الرسمية التونسية، مراسم رئاسية تتعلق بتعيين 5 سفراء فوق العادة بمقتضى الأمر الرئاسي الرقم 180 لسنة 2019، والمؤرخ فى 21 أكتوبر 2019. Advertisements والتعيينات كالتالى: تكليف كلا من طارق بن سالم، بمهام سفير فوق العادة ومفوض بموسكو، ومحمد علي بن عبيد سفيرا ببوينس آيرس، وسامي السعيدي سفيرا بالدوحة، وشفيق حجي سفيرا بالجزائر، وبرهان الكامل سفيرا بإسلام آباد.

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