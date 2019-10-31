دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نسخ آيفون 2020 5G ستعمل برقاقات A14 Bionic بتقنية 5 نانومتر (إشاعات)

أصبح من المعلوم أن شركة آبل ستطلق ثلاث آيفونات تدعم تقنيات الجيل الخامس خلال العام القادم 2020، وبالتماشي مع هذه المعلومات أشار تقرير لموقع Nikkei reports أن نسخ الآيفون القادمة ستعمل لأول مرة بمعالج بتقنية 5 نانومتر وهو على الأغلب A14 الذي سيكون متوافقاً مع مودم كوالكوم X55 5G الذي سيدعم هذه الأجهزة.

وتكمن الفائدة الكبيرة لاستخدام رقاق A14 بتقنية 5 نانومتر بكونها صغيرة الحجم وذات كفاءه عالية وبالتالي تتيح أداء علمياتي عالي من خلال استغلال مساحة صغيرة.

وقد طالت العديد من الإشاعات شركة آبل على مدار الشهور الماضية وتحدثت عن خطتها لإطلاق آيفون 5G بثلاث نسخ على نفس النهج الحالي الذي تتبعه الشركة في حدثها السنوي.

وبالرجوع للخبر الرئيسي في التقرير فإنه قد أكد التسريبات السابقة من حيث عزم آبل اعتماد تقنية تصنيع 5 نانو متر في رقافاتها بدلاً من تقنية 7 نانومتر التي تتبعها منذ إطلاقها رقاقة A12 Bionic التي أبصرت النور عام 2018.

وبالإضافة لهذه المعلومات يتوقع أن تكون نسخ آيفون 2020 ذات تصميم مختلف عن الوتيرة التي شهدناها منذ إطلاق آيفون X من حيث الشكل الخارجيي والمكونات الداخلية بالطبع مع توفير دعم شبكات الجيل الخامس.

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والجدير بالذكر أن شركة آبل تسعى لتصنيع جميع رقاقاتها وخصوصاً المودمات بنفسها بعيداً عن الاعتماد على المزودين والشركات الأخرى، حيث أنها استحوذت على غالبية قطاع صناعة مودمات الهواتف الذكية لشركة إنتل في يوليو الماضي.

المصدر

Nikkei reports

التدوينة نسخ آيفون 2020 5G ستعمل برقاقات A14 Bionic بتقنية 5 نانومتر (إشاعات) ظهرت أولاً على عالم التقنية.