شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عرب يدعون لتوحيد الرسالة الإعلامية العربية الموجهة إلى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا فريق الخبراء العرب المعنى بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج، إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأى العام الدولى.

وطالب فريق الخبراء العرب، في ختام اجتماعه اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة تركي مرزوق العمري مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام السعودية، بوضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج.



ودعا الفريق وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج.



ورحب بالمقترح التونسي حول وضع تصور شامل يساعد على إيجاد آليات تنفيذية عملية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، داعيًا الجانب التونسي إلى وضع مقترح لرؤية استراتيجية واضحة تطبق على مدى ثلاث سنوات وتأخذ في الاعتبار المحاور الثلاثة المبدئية في خطة التحرك.



وطلب من الدول الأعضاء التي لديها مراكز تدريب في المجال السمعي والمرئي والإلكتروني التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون في عقد ورش عمل ودورات للمحررين والإعلاميين حول كيفية التعاطي مع القضايا العربية الموجهة للخارج.

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ودعا الدول الأعضاء، التي لم تسدد بعد حصصها المستحقة في ميزانية الخطة، أن تقوم بالمبادرة في تنفيذ هذه الحصص وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.



وناقش الاجتماع، على مدى يومين، إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج وما تم تنفيذه من برامج، إلى جانب وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج.



وشارك في الاجتماع الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وعدد من الخبراء الإعلاميين وممثلو الدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية.