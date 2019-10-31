شكرا لقرائتكم خبر عن قوة سودانية تواجه "بوكو حرام" بعد أنباء عن تسللها إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرعت ، فى تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع والأمن، لمواجهة التحديات المحتملة على الحدود الغربية التي تشكلها عناصر “بوكو حرام”.

وأثنى رئيس حزب الدعم الوطني، "محمد الحسن خالد"، في تصريح لـوكالة السودان للأنباء على اتفاق الحكومة لتشكيل هذه القوة لتنفيذ حملة على الشريط الحدودي بين السودان وإفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا، لمواجهة مخاطر “بوكو حرام”.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجربة "الدعم السريع" في حماية الحدود وحراستها، فضلاً عن الدور البارز الذي تقوم به في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات.

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وكان الحاج وراق قد دعا إلى إنشاء قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لمواجهة الإرهاب المحتمل، مبيناً أن عناصر من “بوكو حرام” زُعم بأنها تسللت للسودان.بعد أنباء بتسلل "بوكو حرام" للسودان .. قوة مشتركة لمواجهتها على الحدود الغربية