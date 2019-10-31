شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ 200 مهاجر غير شرعى على متن مركبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم فى تصريحات صحفية، "إن زورق تابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس، أبحر فى مهمة بحث وإنقاذ، فجر أمس، بناء على نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ مركبين خشبيين أحدهما كبير والأخر صغير، عليهما 200 مهاجر غير شرعى، من بينهم 7 نساء و3 أطفال".
وأضاف قاسم، أنه عثر على القارب الأول شمال غرب بوكماش، والقارب الثانى شمال شرق مليتة، مشيراً إلى أن المركب الخشبى الكبير كان على متنه نحو 200 مهاجر غير شرعى، والمركب الخشبى الصغير على متنه نحو 15 مهاجرا غير شرعيا.
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