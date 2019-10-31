قوات سوريا الديمقراطية: قوة أمريكية تنفذ دورية على الحدود السورية-التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر عسكري بقوات سوريا الديمقراطية وشاهد إن قوة أمريكية في عربات مدرعة نفذت دورية على الحدود السورية التركية اليوم الخميس وذلك لأول مرة منذ قرار واشنطن سحب قواتها من شمال شرق سوريا. Advertisements وقال الشاهد إنه رأى عربات مدرعة تحمل العلم الأمريكي قرب الحدود. وذكر المصدر العسكري بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن الدوريات "لن تكون لمرة واحدة فقط".

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