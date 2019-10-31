بوتين : بذلنا جهودا كبيرة لتنظيم عمل اللجنة الدستورية السورية لحل الأزمة

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وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنجاري فكتور أوربان: "عمل اللجنة الدستورية سيسهم في تسوية سياسية للأزمة السورية، والتي من أجلها قامت روسيا بالكثير مع شركائها تركيا وإيران".
ووفقاً لما صرح به ممثل وفد المعارضة السورية عبد الحكيم بشار، سيبدأ العمل الرئيسي للجنة الدستورية يوم الاثنين 4نوفمبر، في إطار مجموعة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً، وقبل ذلك سيناقش الوفد القضايا التنظيمية.
يذكر أنه لم تتم الموافقة الرسمية على قوائم أعضاء اللجنة إلا في نهاية سبتمبر الماضي. وتتكون اللجنة من ثلاثة أجزاء متساوية - 50 ممثلاً عن المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. يشمل التكوين الموسع للجنة 150 شخصاً، 50 من كل مجموعة ، وبأغلبية الأصوات، سيتم اعتماد المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً.
ويعتبر الهدف الرئيسي للجنة هو إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا من أجل إجراء الانتخابات في البلاد على أساسها، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
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