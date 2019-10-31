شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة لبنانية تصدر عددا خاصا يثمن مشاركة المرأة فى الحراك الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت صحيفة النهار اللبنانية عددا خاصا، اليوم الخميس، تثمن فيه دور المرأة اللبنانية التى شاركت فى الحراك الشعبى الذى بدأ فى 17 أكتوبر الماضى، وأدى إلى تغيير فى السلطة بعد 13 يوما، واستقال على خلفيته رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى.

وتحت عنوان "نهارُكِ" في تحية خاصّة للمرأة اللبنانية كتبت الصحيفة مانشيت "صانعة التغيير والشريكة في النضال، ودعوةً لتكريس مفهوم المساواة في جوهر الوعي وجذوره".

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ونشرت الصحيفة في الصفحة الأولى كلمات النشيد الوطني اللبناني مع إضافة كلمة "للنساء" إلى جملة "منبت الرجال" لتصبح "منبتٌ للنساء والرجال".

وتضمّن العدد صوراً وثّقت مشاركة المرأة في ساحات الانتفاض، مواطنةً تدافع بكل شجاعة عن الحاضر والمستقبل والمساواة والحرية والقانون والمواطنة وغيرها من القيم الوطنية والحضارية.



