شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: من الضرورى الإسراع بتشكيل حكومة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد وزير خارجية فرنسا لو دريان ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة في لبنان تقدر على المضي قدما في الإصلاحات الضرورية ،وانه ينبغي الحفاظ على حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي.
ومن جهته طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ، جمهور "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه ، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له.
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