نائب أردوغان يبحث مع رئيس وزراء قطر الاستثمارات المشتركة

أنقرة/الخليج 365



بحث نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ورئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، العلاقات الثنائية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



واستغرق اللقاء الثنائي بين الجانبين، 30 دقيقة، ليترأسا بعده اجتماعاً على مستوى وفدي البلدين.



وتطرق اللقاء إلى روابط الأخوة ، والإرادة السياسية التي يبديها زعيما البلدين على مختلف الأصعدة، فضلاً عن التضامن المشترك ضد التهديدات والمصاعب المشتركة.



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وأعرب أوقطاي عن شكره لنظيره القطري، إزاء دعمه عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.



وأشار الجانبان إلى استمرار الأعمال التحضيرية لعقد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، خلال المرحلة المقبلة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



كما بحث الجانبان مشروع الاستثمارات المشتركة الذي تقدم به أمير قطر، العام الماضي، والبالغ قيمته 15 مليار دولار.



وأكد الجانب التركي على أهمية تطوير العلاقات مع الدوحة، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.



وشارك في لقاء وفدي البلدين، من الجانب التركي، وزراء البيئة: مراد قوروم، والتجارة روهصار بكجان، ومساعدي وزيري الخزانة والمالية، والداخلية، فيما شارك من الجانب القطري، وزراء البلديات والبيئة، عبد الله السباعي، والتجارة والصناعة علي الكواري، والمالية علي شريف العمادي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي

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