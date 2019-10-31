تشاووش أوغلو يلتقي نظيره العراقي في اسطنبول

اسطنبول/ الخليج 365 التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره العراقي محمد علي الحكيم، في اسطنبول. جاء ذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر اسطنبول السادس للوساطة، الذي انطلق صباح الخميس. وجرى لقاء تشاووش أوغلو مع الحكيم، بعيدا عن عدسات الصحفيين. ولم تفصح المصادر الدبلوماسية في الخارجية التركية، عن فحوى الحديث الذي دار بين الوزيرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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