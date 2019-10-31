لبنان.. عودة الحركة "نسبيًا" بعد فتح الشوارع بالعاصمة

بيروت / ريا شرتوني ـ بلال البقيلي / الخليج 365

عادت الحياة "نسبيا" إلى طبيعتها في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، بعد استجابة المتظاهرين للسلطات بفتح الشوارع، وذلك لمنح فرصة لكلمة مرتقبة للرئيس ميشال عون.

واتخذت السلطات الأمنية، الأربعاء، قرارا بإعادة فتح الطرقات بعد 14 يوما من التظاهرات الشعبية التي عمت مختلف مناطق البلاد، أدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري.

ولقي القرار تجاوبا من المتظاهرين، لكن مجموعات منهم أبدت اعتراضها، داعية إلى استمرار إغلاق الشوارع حتى تحقيق جميع المطالب التي انطلقت لأجلها الاحتجاجات، والداعية إلى رحيل الطبقة الحاكمة برمتها.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن القوى الأمنية باشرت رفع العوائق التي وضعها المحتجون عند الطرق الرئيسية والتقاطعات والجسور، دون حصول تصادم مع المتظاهرين.

وأحرقت إحدى المحتجات العلم الإسرائيلي، في إشارة إلى أن الاحتجاجات لا تتبع أي سفارة وليست مرتهنة للخارج، وذلك ردا على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، الذي شكك في عفوية الحراك السلمي بالبلاد.

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وأعاد الجيش فتح طرقات شتورة وبر الياس في منطقة البقاع الأوسط، التي تربطه بالبقاعين الغربي والشمالي، كما تربط لبنان بسوريا من جهة الشرق.

كما أعاد فتح طريق المرج، الرابط بين قرى البقاع الغربي والبقاع الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محتجين، القول إنهم سينتظرون كلمة الرئيس ميشال عون مساء الخميس، وعلى ضوئها سيتخذون القرارات المناسبة.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشهد لبنان احتجاجات رافضة لمشروع حكومي يزيد الضرائب على المواطنين في موازنة العام 2020.

ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة، ولا سيما المصرفية والتعليمية.

وإثر ذلك قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، الثلاثاء، استجابة لمطالب المحتجين الذين طالبوا باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء المحاصصة الطائفية في السياسة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.