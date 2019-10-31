البحرية الليبية تتمكن من إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي، الأربعاء، قبالة سواحل البلاد.

وقالت البحرية التابعة لـ"الوفاق"، في بيان الخميس، إن عملية الإنقاذ تمت بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة.

وأشارت البحرية أنها تمكنت خلال العملية من إنقاذ 200 مهاجر غير نظامي، بينهم 7 نساء و3 أطفال، كانوا على متن مركبين خشبيين.

ولفتت أن العملية الأولى تمت على بعد حوالي 80 ميلا شمال غرب منطقة بوكمّاش الحدودية، فيما جرت الأخرى شمال شرق مليتة بمدينة الزاوية.

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وبينت أن المهاجرين من جنسيات إفريقية عدة بينها مصرية ومغربية وتونسية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء جنزور.

ولم يحدد بيان البحرية وجهة المهاجرين، أو النقطة التي انطلقوا منها.

يذكر أن المسار البحري الرابط بين ليبيا من جهة، وإيطاليا ومالطا من جهة أخرى، تحول إلى طريق رئيسي للهجرة غير النظامية في البحر المتوسط خلال السنوات الماضية.

وشهد المسار غرق العديد من قوارب المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، ما أدى إلى مصرع كثير منهم، وإنقاذ آخرين من قبل منظمات الإنقاذ العاملة في المنطقة أحيانا، أو السلطات الإيطالية والمالطية في أحيان أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.