مصرع 6 شبان بحادث تصادم في مهد الذهب

صحيفة الخليج الالكترونية توفي 6 شبان إثر وقوع حادث تصادم لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس. وأوضح المتحدث الرسمي بـ”صحة المدينة” مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب. انشر الخبر :

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