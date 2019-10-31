تأشيرة دخول واحدة للسعودية والإمارات في 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

كشف المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، عن تنسيق بين كل من السعودية والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس، بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها السعودية في تسهيل دخول السياح إلى السعودية، وفقا لما نقلته «العربية».

وتوقع المنصوري أن يتم تطبيقها خلال عام 2020، مبيناً أن هذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية، فيما تقام حاليا جلسات مشتركة بين الطرفين بخصوص هذا الأمر.

وبين أن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين، لافتا إلى أن «عدد الرحلات في الوقت الحالي غير كاف ونحتاج إلى مضاعفته».

وأضاف المنصوري، أنه بتطبيق المبادرة ستستفيد الشركات الوطنية في الإمارات والسعودية وستعطي دفعة أقوى للتعاون والتنسيق فيما بينهما، وستنعش قطاع السياحة والمطارات والفنادق.

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وأشار إلى أن هذه من المبادرات الرئيسة التي يجري التركيز عليها في الوقت الحالي، بحكم اهتمام وتوجيه قيادة البلدين على قطاع السياحة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الوطني للدولتين.

وأكد المنصوري خلال جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، التنسيق الكامل فيما بين البلدين في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الاقتصاد والاستثمار.

وأكد أن مبادرة مستقبل الاستثمار تعد من المؤتمرات المهمة، ومدى الاستفادة منها ليس على مستوى السعودية فقط، وإنما على مستوى المنطقة ككل ومن ضمنها الإمارات.