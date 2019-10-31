الحريري مستعد لحكومة جديدة مع «التكنوقراط»

دبي - بواسطة محمد فارس بيروت: «الخليج»

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة شرط أن تكون حكومة تكنوقراط، وأن يكون قادراً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة لدرء الانهيار الاقتصادي، فيما طلب منه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، الاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، بينما فُتحت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية صباح الأربعاء، بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين، تزامناً مع استمرار الاعتصامات في ساحتي «رياض الصلح» و«الشهداء» وسط بيروت.

وقال مسؤول لبناني كبير طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة «رويترز»، إن أي حكومة جديدة يقودها الحريري يجب أن تخلو من مجموعة من كبار السياسيين الذين كانوا في الحكومة الائتلافية المستقيلة، من دون أن يسميهم. وتضم الحكومة المستقيلة كبار ممثلي معظم الأحزاب الطائفية في لبنان، ومن بينهم وزير الخارجية جبران باسيل، وهو رئيس «التيار الوطني الحر» الذي كان هدفاً بارزاً للمتظاهرين.

وشكر الرئيس ميشال عون، في بيان، الحريري، طالباً من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة. كما يوجه مساء اليوم، رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة.

وشدد عون، في تصريح خلال لقائه وفداً من الرابطة المارونية، عصر أمس، على أنه «ستكون للبنان حكومة نظيفة»، معتبراً أن «الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، وإذا ما برزت عوائق أمامنا فالشعب يعود من جديد إلى الساحات».

لبنان: إعادة فتح الطرقات في معظم المناطق بعد استقالة حكومة الحريري

مقدم من فرنس 24

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وكانت استقالة الحريري قد خرقت جدار الأزمة العاصفة بالبلاد تحت وطأة الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ أسبوعين، إلا أنه برز تساؤل عما ستؤول إليه الأوضاع بعد الاستقالة، وما إذا كان اللبنانيون سيتمكنون من تشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة أم إن البلد سيغرق من جديد في أتون الخلافات حول المحاصصة الحكومية، وشكل الحكومة، ومن سيترأسها، وبيانها الوزاري وأولوياتها، وثبات الوضع المالي أم تدهوره، في انتظار أن يدعو عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلّف بتأليف الحكومة، حيث يتريث حالياً في تحديد مواعيد الاستشارات النيابية بانتظار فتح الطرق، وإخراج المحتجين من الشوارع، تسهيلاً لوصول النواب إلى القصر الجمهوري للمشاركة في استشارات التكليف، وكذلك تسهيلاً لوصول النواب إلى المجلس النيابي في ساحة النجمة للمشاركة في استشارات التأليف التي سيجريها الرئيس المكلّف بالحكومة الجديدة، وهو يشترط لتولي رئاسة حكومة جديدة أن تشكّل من وزراء تكنوقراط.

في الأثناء أعلنت السلطات عن فتح مختلف الطرق التي جرى إقفالها في الأيام الماضية جراء التظاهرات الاحتجاجية التي شهدها لبنان منتصف الشهر الجاري. وقالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان، إنه جرى فتح الطرق التي كانت مقفلة في صيدا جنوباً، والطريق السريع جنوب العاصمة بيروت، والطرق المقفلة داخل بيروت وفي مناطق البقاع شرقي البلاد.

وأضافت أنه جرى أيضاً فتح الطرق في البداوي شمالي لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المناطق شهدت عودة الحياة الطبيعية إليها، مع فتح المحال التجارية واستمرار المصارف والمدارس في الإقفال. وكانت قيادة الجيش قد دعت أمس، المتظاهرين إلى المبادرة بفتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذاً للقانون والنظام العام.

وتجاوب المتظاهرون في بيروت والمناطق الأخرى مع طلب الجيش بفتح الطرق والاستمرار بتحركهم الاحتجاجي، إلى جانب بعض الطرق التي كانت مقفلة، إضافة إلى استمرار اعتصامهم في ساحتي «رياض الصلح» و«ساحة الشهداء» وسط بيروت.