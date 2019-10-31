شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يدعو المؤسسات والوزارات والمدارس لرفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس لرفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر الساعة 11 صباحاوهو اليوم الذى يوافق ذكرى وحدة الإمارات، وذلك احتفالا بيوم العلم، وفق "البيان" الإماراتية.

وقال بن راشد، عبر حسابه على تويتر "الإخوة والأخوات..يحتفل شعب الامارات في 3 نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته..نحتفل بعلم دولة الامارات، أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة 11 صباحا في ذلك اليوم، نرفعه معا تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الامارات العربية المتحدة".

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وبمناسبة الاحتفال بيوم العَلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، في ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، وزعت جمارك دبي وبالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات وضمن حملة حماة العلم تم توزيع 200 علم من أعلام الدولة على الموظفين وكتيبات تحتوي على بروتوكول العلم والتعريف به .

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، إن الفعالية جاءت بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات ضمن مبادرة «حماة العلم» إحدى مبادرات يوم العلم التي تم اعتمادها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتوزيع الأعلام على الموظفين ونشر ثقافة علم الدولة تجسيداً لمعاني الفخر والاعتزاز بعلم الإمارات الذي يمثل رمز وعزة الوطن.